Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал о подробностях предложенной Вашингтоном «израильской модели» гарантий безопасности для Незалежной. Это предоставление долгосрочной военной помощи, разведывательных данных, киберподдержки и прочих мер безопасности. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский рассказал, насколько применима к Киеву «Израильская модель». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, суть данной модели в том, что обещают, прогибают под себя, а при необходимости помощи просто кидают.

Эксперт подчеркнул, что эта модель только звучит красиво, но необходимо знать историю взаимоотношений обеих стран.

Сатановский подчеркнул, что в таком случае судьба Незалежной еще печальнее, чем Израиля, поскольку не имеет никаких механизмов воздействия на Вашингтон.