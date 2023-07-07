Эксперт Шатов дал оценку росту уровня международных резервов Киева

По словам эксперта Евгения Шатова, украинские валютные резервы продолжают увеличиваться ускоренными темпами из-за выделения Западом дополнительных средств на поддержку Незалежной. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что такой объем валюты приводит к резкому увеличению поставок разного оборудования, в том числе и военного, что делает Украину прямо зависимой от Запада.

По мнению эксперта, дальнейшая динамика поступлений в бюджет Незалежной и число валютных резервов станет зависеть от того, насколько государство сможет показать эффективность собственных усилий на фронте.

Шатов подчеркнул, что, поскольку успехов в этом не замечено, то финансирование в будущем может стать ограниченным, только лишь от МВФ и Всемирного банка.