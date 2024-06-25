Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о готовности продолжить диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам эксперта Игоря Шатрова, президент Франции сделал данное заявление для того, чтобы повысить собственный авторитет в глазах избирателей своей страны. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что лидеры стран Старого Света растеряли собственный авторитет, и, несмотря на закрытие информационного пространства, правда до жителей все равно доходит. Действующий французский лидер с самого начала политической карьеры старался вернуть Парижу образ европейского дипломата в противовес Берлину.

По мнению эксперта, заявление об АЭС вызывают удивление, они являются странным пассажем.

Он подчеркнул, что при этом Париж уже не в состоянии играть роль европейского переговорщика и повышать собственный авторитет за счет диалога с Москвой.