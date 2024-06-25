Эксперт Шатров считает странным пассажем слова Макрона об АЭС и диалоге с Москвой
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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о готовности продолжить диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам эксперта Игоря Шатрова, президент Франции сделал данное заявление для того, чтобы повысить собственный авторитет в глазах избирателей своей страны. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что лидеры стран Старого Света растеряли собственный авторитет, и, несмотря на закрытие информационного пространства, правда до жителей все равно доходит. Действующий французский лидер с самого начала политической карьеры старался вернуть Парижу образ европейского дипломата в противовес Берлину.
По мнению эксперта, заявление об АЭС вызывают удивление, они являются странным пассажем.
Он подчеркнул, что при этом Париж уже не в состоянии играть роль европейского переговорщика и повышать собственный авторитет за счет диалога с Москвой.