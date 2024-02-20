Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настроена слишком проукраински. Если она вдруг возглавит Северо-Атлантический альянс, то шансы на третью мировую войну резко возрастут. Так считает политический эксперт из Венгрии Георг Шпетле. Его точку зрения привели РИА Новости .

По мнению аналитика, фон дер Ляйен нанесет мировому сообществу заметно меньше вреда, если останется главой Еврокомиссии. Так он отреагировал на слухи о том, что политик выдвигается на второй срок на этой должности. Несмотря на то, что эта дама, по мнению Шпетле, не принесет ничего хорошего Евросоюзу, всему миру будет нанесен заметно меньший урон.

«Политическая ситуация стала бы гораздо более неопределенной и мир бы гораздо больше приблизился к мировой войне, если бы она заняла такой важный пост в НАТО, как генеральный секретарь», - утверждает венгерский специалист.

Он добавил, что других кандидатур на должность главы Еврокомиссии пока не видно. Фон дер Ляйен устраивает Европейскую народную партию даже несмотря на то, что была замешана в целом ряде громких коррупционных скандалов.

Ранее Урсулу фон дер Ляйен обвинили во Франции во втягивании Европы в глобальную войну против России. Флориан Филиппо считает, что дама возомнила себя верховным главнокомандующим и стала позволять себе странные высказывания и выходки.