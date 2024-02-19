В Европе обвинили Урсулу фон дер Ляйен в стремлении начать войну с Россией

Прозвучавшее в отношении России в ходе Мюнхенской конференции по безопасности резкое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ни что иное, как самое настоящее втягивание Европы в глобальную войну против своего могущественного восточного соседа, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Напомним, накануне фон дер Ляйен назвала украинский конфликт частью «глобальной войны между демократиями и автократиями», настоятельно призвав своих коллег решить, «либо вы с демократическими государствами, либо с Путиным».

На своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) Филиппо назвал высказывания главы Еврокомиссии «выходкой». По словам француза, фот дер Ляйен, похоже, «считает себя главнокомандующей Евросоюза».

«Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее!» — призвал француз.

В продолжение темы Филиппо провел параллели с происходящим на Ближнем Востоке, добавив, что, по его мнению, Брюссель начал использовать в своей антироссийской риторике схожие с американскими тезисы, которые Белый дом применяет там для «подавления демократических свобод».

Ранее мы писали, что участники Мюнхенской конференции собрались на вечеринку «выпить против Путина».