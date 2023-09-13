Эксперт Сивков предположил, что удары по Севастополю нанесли ракетами Storm Shadow

Доктор военных наук Константин Сивков предположил, что удары по Севастополю были нанесены ВСУ западными ракетами Storm Shadow. Такое мнение эксперт выразил в интервью РИА Новости .

В ночь на 13 сентября киевский режим нанес ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. По информации Министерства обороны РФ, ВСУ атаковали город десятью крылатыми ракетами, из которых семь были сбиты системами ПВО. Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаковать российские корабли в Черном море при помощи надводных беспилотников.

«Скорее всего, удар был нанесен ракетами Scalp/Storm Shadow. Произошедшее в Севастополе ставит задачу обнаружения и уничтожения авиационных носителей противника еще на земле», – сказал Сивков.

По мнению другого военного эксперта Алексея Леонкова, которое приводят РИА Новости, для атаки на Севастополь использовались как минимум пять боевых самолетов Су-24.

«Если это были, допустим, Storm Shadow, то для их запуска надо было как минимум пять носителей Су-24, которых у Киева практически не осталось. Надо дождаться обнаружения обломков», – заявил Леонков.

Завод имени Орджоникидзе находится в районе Южной бухты Севастополя. В результате попадания ракеты два корабля, находящиеся на ремонте, получили повреждения.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, после попадания возник пожар, которому был присвоен 4 класс. Пострадали 24 человека, 4 – находятся в состоянии средней степени тяжести.