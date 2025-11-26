Эксперт спрогнозировал сроки мирного урегулирования на Украине

Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут стать реальностью лишь к 2026 году, считает политолог Дмитрий Евстафьев. По его оценке, текущий период характеризуется тактическим маневрированием сторон, после которого начнется основное обсуждение условий с учетом ключевых интересов России. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт прогнозирует, что к моменту возможных переговоров позиция Киева существенно ослабнет, что приведет к ухудшению условий для украинской стороны. При этом Запад, по его мнению, предоставляет Киеву карт-бланш на любые действия для изменения оперативной обстановки.

В качестве вероятного сценария на ближайшую перспективу политолог ожидает активизацию диверсионно-террористической деятельности, включая попытки проникновения диверсионных групп на российскую территорию. Эти действия призваны компенсировать неспособность ВСУ достичь успехов в классических боевых операциях.

По его словам, итогом такого развития событий станет формирование к 2026 году принципиально новой переговорной конфигурации, где Россия будет диктовать условия, основанные на достигнутых военных результатах и кардинально изменившемся соотношении сил.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Зеленским.