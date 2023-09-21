По словам военного эксперта Олега Старикова, продолжатся на Незалежной бои или конфликт начнет замораживаться, станет известно в этом сезоне. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что на нынешней Генассамблее ООН и после проходят встречи, где решается, принимать ли требование Украины к разрешению конфликта или дать киевскому режиму еще один шанс на контрнаступление.

По мнению эксперта, данный вопрос решится до конца осени.

Он отметил, что свою роль сыграет отсутствие поддержки десяти принципов Зеленского у стран Глобального Юга.