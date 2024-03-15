Эксперт Стариковс считает, что премьер Латвии неслучайно вспомнила суть холодной войны
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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой в будущем будет создан железный занавес. По словам эксперта Андрейса Стариковса, власти прибалтийских государств стараются его выстроить не один десяток лет. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что ранее это они называли независимостью от нашей страны, именно энергетической, экономической, в результате это достигло стадии, когда любые контакты с нашей страной уже преследуются уголовно.
По мнению эксперта, все это работало в обратную сторону, от нарушения связей с Москвой страдают прибалтийские страны, поскольку многие их жители трудоустроены в секторах, существовавших благодаря кооперации с нашей страной, а именно портовое хозяйство, железная дорога, малые мануфактуры.
Он подчеркнул, что результатом все проводимой агрессивной политики этих стран против России стала потеря трудоспособного населения, которые отправились на заработки в Европу.