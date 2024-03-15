Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой в будущем будет создан железный занавес. По словам эксперта Андрейса Стариковса, власти прибалтийских государств стараются его выстроить не один десяток лет. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что ранее это они называли независимостью от нашей страны, именно энергетической, экономической, в результате это достигло стадии, когда любые контакты с нашей страной уже преследуются уголовно.

По мнению эксперта, все это работало в обратную сторону, от нарушения связей с Москвой страдают прибалтийские страны, поскольку многие их жители трудоустроены в секторах, существовавших благодаря кооперации с нашей страной, а именно портовое хозяйство, железная дорога, малые мануфактуры.

Он подчеркнул, что результатом все проводимой агрессивной политики этих стран против России стала потеря трудоспособного населения, которые отправились на заработки в Европу.