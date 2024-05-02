По словам исполнительного секретаря Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Суржика, определенные политические силы и некоммерческие организации в Грузии, выступающие против принятия закона об иноагентах, нуждаются не в суверенном государстве, а в очередном «антироссийском плацдарме». Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что закон об иноагентах направлен на обеспечение суверенитета Грузии, тем не менее его боятся допустить президент страны Саломе Зурабишвили и ряд политических сил и НКО, которым вместо государства необходим очередной «антироссийский плацдарм».

По мнению эксперта, дискуссия вокруг законопроекта в Грузии, обретшая форму массовых протестов, является показательной, поскольку инициатива вызывает ожесточенную критику со стороны ратующих за включение государства в НАТО.

Он подчеркнул, что раскол правительства и некоторых здравомыслящих политических партий парламента Грузии против лидера страны и абсолютно прозападных сил говорит только о том, что в государстве сохранились здравые силы, понимающие, что плясать под зарубежную дудку совершенно не в интересах страны.

Напомним, что весной прошлого года законопроект об иноагентах был отозван из грузинского парламента в связи с массовыми протестами. В начале прошлого месяца правящая партия Грузии заявила о намерении повторно внести его на рассмотрение.