Эксперт Суслов: Есвросоюз не сможет поддерживать жизнеспособность Украины без помощи США

Без участия США помощь Евросоюза Украине будет недостаточной для поддержания жизнеспособности Украины, заявил ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Евросоюз будет искать возможности поддержать Украину, несмотря на некоторые внутренние противоречия – есть фактор Венгрии, к которой может добавиться и Словакия после победы на парламентских выборах партии Роберта Фицо «Смер».

Однако в любом случае европейской помощи будет недостаточно, поскольку порядка 60% Киев получает от Вашингтона, пояснил эксперт.

Суслов предположил, что в ближайшее время США все-таки примут бюджет на поддержку Украины, несмотря на противодействие республиканцев в Конгрессе. Возможно, он окажется меньшим, чем предлагал Джо Байден. К тому же, его принятие будет сопровождаться оговорками о необходимости контроля за эффективностью расходования средств.