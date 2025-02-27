Предоставление президенту Украины Владимиру Зеленскому гарантий безопасности приведет к вооруженному конфликту между РФ и США, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он также раскритиковал заявления Трампа по поводу того, что РФ должна пойти на уступки для заключения мирного соглашения по Украине. Такую позицию Трампа Джонсон назвал нонсенсом. Он напомнил, что Россия не находится под давлением Запада, кроме того, российская армия одерживает победу на фронте, и РФ ничего не нужно от США.

25 февраля британская газета Financial Times сообщила, что Украина согласна на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США.

Позднее Зеленский заявил, что в данном соглашении по полезным ископаемым между США и Украиной не будут прописаны гарантии безопасности. Глава украинского режима отметил, что хотел бы, чтобы в соглашении было «хотя бы понимание», что оно может быть частью возможных гарантий безопасности. В новой версии, по словам Зеленского, некий пункт по вопросу предоставления гарантий все же появился.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский отказался признавать многомиллиардный долг Украины перед США.