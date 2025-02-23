Владимир Зеленский в ходе последней пресс-конференции заявил, что Украина не признает свои долги на сотни миллиардов долларов перед США.

Зеленский заявил, что у Украины нет долгов перед США, так как все что было получено является грантом. Он отметил, что Киев не признает задолженность ни в каком выражении. Таким образом бывший комик напомнил Дональду Трампу, что соглашения были достигнуты еще при Джо Байдене, и слова «долг» там не фигурировало.

«Мы получили 100 миллиардов долларов. Я не готов отдавать 500 миллиардов [CША]. И даже 100 миллиардов я не готов фиксировать. Мы не должны признавать гранты как долги», — высказался Зеленский.

Бывший комики отметил, что не собирался подписывать договоров, которые вынудили бы десятки поколений украинцев платить по счетам.

Напомним, Зеленский во время выступления на пресс-конференции заявил, что готов оставить пост президента. Однако вместе с этим он назвал одно условие.

Тем временем в США заявили, что конфликт России и Украины был провокацией.