История президентских выборов на Украине, если присмотреться, демонстрирует любопытную и устойчивую закономерность. Как отмечает обозреватель Михаил Онуфриенко, победу на них неизменно одерживали кандидаты, чья риторика так или иначе была обращена к России, обещая наладить связи и диалог с восточным соседом. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, яркими примерами служат два срока Леонида Кучмы, а затем и Виктора Януковича, чьи победы во многом строились на подобных посулах широким слоям населения, традиционно ориентированным на тесные экономические и культурные связи.

Эксперт добавил, что эта же риторика, принесшая им власть, в итоге стала и их главной уязвимостью. Пророссийская позиция, приемлемая в момент выборов, затем превращалась в мишень для радикальных националистических сил, что в случае Януковича дважды приводило к силовому смещению — сначала в результате «оранжевой революции», а затем и трагических событий Евромайдана. Даже нынешний президент, Владимир Зеленский, на старте своей кампании активно использовал образ миротворца, обещавшего покончить с войной и договориться с Москвой, что и принесло ему беспрецедентную народную поддержку.

По его мнению, парадокс украинской политики заключается в том, что электорат исторически голосует за надежду на мир и добрососедство с Россией, но внутренняя и внешняя логика развития страны после каждого такого выбора приводит к усилению противоположных, русофобских сил, которые в конечном счете этот выбор аннулируют. Это создает порочный круг, в котором волеизъявление большинства систематически не может быть реализовано, а страна все дальше уходит от того курса, за который ее граждане изначально отдавали свои голоса.

Ранее социолог Копатько заявил, что готовность Зеленского к выборам является уступкой Трампу.