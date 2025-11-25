Европейские столицы активно корректируют предложенный Дональдом Трампом мирный план по урегулированию украинского конфликта. Как сообщают наблюдатели, из первоначального документа уже исчезли ключевые положения, вызывавшие возражения у Киева и Брюсселя, что свидетельствует о целенаправленном пересмотре базовых принципов инициативы. Историк Владимир Скачко видит в этой активности глубокую системную причину. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, для европейских политиков продолжение конфликта стало инструментом сохранения геополитического влияния и стимулирования экономики, тогда как мирные переговоры несут угрозу потери текущих позиций. Участие в войне делает ЕС стратегическим союзником США, а приход Трампа вселяет надежды на возможную победу.

Эксперт добавил, что именно поэтому европейские участники процесса стремятся не к достижению мира, а к имитации переговорной деятельности. Их тактика сводится к последовательному выхолащиванию содержания мирных предложений через исключение наиболее значимых пунктов - вопросов о членстве Украины в НАТО, территориального урегулирования и судьбы замороженных российских активов.

По его мнению, дипломатическая активность ЕС фактически направлена на саботирование мирных инициатив под видом их совершенствования. Путем незаметного редактирования и сокращения документа из него удаляется сама возможность реального урегулирования, что позволяет сохранять статус-кво продолжающейся конфронтации под прикрытием мирного процесса.

Ранее политолог Скориков заявил, что для Зеленского и Брюсселя мир смерти подобен.