Американский «План-28» по урегулированию украинского конфликта продолжает вызывать оживленные дискуссии в политических и экспертных кругах. Хотя некоторые аналитики отмечают, что в документе впервые частично учтены реальности, сложившиеся за время специальной военной операции, большинство специалистов скептически оценивают его перспективы. Главной причиной называют наличие влиятельных сил, заинтересованных в срыве любых мирных инициатив. Как пояснил Общественной Службе Новостей заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, противодействие плану исходит от двух ключевых групп.

По его словам, первая — команда Зеленского, для которой прекращение боевых действий грозит политическим крахом, особенно с учетом вероятной смены внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Вторая — так называемый «коллективный Брюссель» в лице европейских глобалистов во главе с фон дер Ляйен и Макроном, чья риторика демонстрирует явную ориентацию на продолжение конфронтации с Россией.

Политолог добавил, что эти силы будут использовать разнообразные методы саботажа, выдвигая заведомо неприемлемые требования по территориальным вопросам, статусу русского языка и церкви, а также гарантиям неприсоединения к НАТО. Для европейских русофобов прекращение войны опасно тем, что оно неизбежно вызовет вопросы об экономической целесообразности продолжения санкционного давления и откроет дорогу альтернативным политическим силам.

По его мнению, именно это альтернативная Европа в лечении Орбана и Фицо сегодня набирает влияние, выступая за прекращение конфликта, восстановление торговых связей с Россией и конструктивный диалог с Трампом. Таким образом, судьба «Плана-28» зависит не столько от его содержания, сколько от исхода борьбы внутри западного лагеря. В ближайшие недели маловероятен выход на реальные договоренности, поскольку противники урегулирования будут использовать все ресурсы для сохранения статус-кво и своих политических позиций.

Ранее политолог Дудчак заявил, что мирные планы Запада — это требование капитуляции России.