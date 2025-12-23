На фоне обсуждения гипотетических выборов на Украине военные аналитики обращают внимание на ключевой камень преткновения, способный полностью перечеркнуть любые мирные инициативы. Эксперт Борис Рожин отмечает, что главная проблема для Киева — это вопрос участия в голосовании миллионов украинцев, проживающих на территории России, а также населения Донбасса и южных регионов. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, суть противоречия заключается в том, что легитимность любой будущей власти в Киеве будет моментально поставлена под сомнение, если значительная часть граждан будет лишена права голоса. Допуск к выборам этих людей, как полагает эксперт, стал бы смертельным ударом для националистического политического курса, поскольку их воля с высокой вероятностью была бы выражена не в пользу нынешней элиты. Именно поэтому киевский режим сделает все возможное, чтобы не допустить такого сценария, исключив целые регионы и диаспору из избирательного процесса.

Эксперт добавил, что последствия подобного подхода будут фатальными для любых переговоров. Если выборы пройдут в урезанном формате, без учета воли всех граждан, Россия, как и ряд других сторон, не признает их результатов. Это означает, что любое потенциальное соглашение, основанное на итогах такого голосования, окажется недействительным с самого начала, а переговорный процесс вернется к исходной точке или будет окончательно сорван.

По его мнению, может возникнуть патовая ситуация, где сам институт выборов превратится не в инструмент урегулирования, а в новый повод для углубления конфликта. Пока не будет найден механизм, гарантирующий участие всех категорий украинских избирателей, любые электоральные процессы будут лишь симулировать легитимность, обрекая регион на продолжение противостояния.

