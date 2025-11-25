Стратегия украинской армии, основанная на удержании городов-крепостей до последней возможности, ведет к катастрофическим последствиям для обороноспособности страны. Как отмечает военный эксперт Борис Рожин, упорная оборона населенных пунктов вроде Авдеевки приводит к несоразмерным потерям техники и личного состава без реального оперативного преимущества. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, такая тактика демонстрирует характерную ошибку командования ВСУ, когда символическое значение объекта заслоняет его реальную военную ценность. Вместо гибкой обороны и сохранения сил происходит методичное уничтожение боевых единиц, после чего оборона неминуемо рушится не только на физическом, но и на медийном уровне.

Военэксперт добавил, что после падения таких укрепрайонов, как показал пример Авдеевки, украинская армия сталкивается с длительным кризисом на фронте. На восстановление оборонительных рубежей и стабилизацию положения требуются месяцы, а в некоторых случаях - более года, что дает российским войскам значительное оперативное преимущество.

По его мнению, многие специалисты заранее предупреждали о неизбежных последствиях такой тактики, но их голоса не были услышаны. В результате ВСУ продолжают нести тяжелые потери, теряя не только территории, но и возможность эффективно противостоять наступательным операциям противника.

