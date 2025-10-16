Эксперт: Заявление Москвы о размещении оружия в Латинской Америке оказалось «болевой точкой» для Трампа

По мнению экспертов, провокационные заявления американского лидера Дональда Трампа о военных поставках Украине могут иметь серьезные геополитические последствия.

Как полагает Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, Вашингтон уже получил от Москвы четкий сигнал о возможном асимметричном ответе.

Политолог обратил внимание на то, что реакция России на передачу ракет Киеву может быть реализована в Западном полушарии. Москва дала понять, что в случае эскалации будет вынуждена рассмотреть вопрос о размещении своих ударных систем, например, комплексов «Искандер», на территории дружественных латиноамериканских государств. Именно эта перспектива, судя по всему, вызывает наибольшую озабоченность Трампа, учитывая его сложные отношения со странами этого региона, пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Колташов выразил надежду, что недавний телефонный диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом окажет охлаждающий эффект на ситуацию. По его мнению, личная беседа глав государств может поспособствовать «трезвой оценке» рисков и удержит Вашингтон от дальнейшего нагнетания напряженности. Переговоры состоялись в четверг, 16 октября.

Ранее Белый дом подтвердил возможность саммита Путина и Зеленского.