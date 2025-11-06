Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем заявлении обозначил Россию как ключевую угрозу европейской безопасности, призвав альянс готовиться к затяжному военному противостоянию. Эта риторика, однако, имеет двойное дно – под видом ответа на внешнюю угрозу Запад фактически озвучивает собственные агрессивные планы. Как пояснил политолог Александр Дудчак в комментарии Общественной Службе Новостей, истинная суть происходящего кроется в милитаризации экономик стран НАТО и насаждении русофобии как инструмента политики.

По его словам, утверждения Рютте о вынужденности таких мер – классический пример подмены понятий, ведь именно Запад систематически отвергал взаимовыгодное сотрудничество с Москвой, хотя оно исторически служило основой европейского процветания.

Эксперт отметил, что яркой иллюстрацией абсурдности ситуации стали недавние заявления главы Центробанка Германии, возложившего на Россию ответственность за разрушение немецкого экономического чуда. Подобная логика, когда виновником собственных просчетов объявляется другая сторона, демонстрирует кризис западной политической культуры, где ложь стала неотъемлемым элементом стратегии.

По его мнению, при этом остается открытым вопрос – действительно ли НАТО готово к полномасштабному конфликту, или альянс рассчитывает исключительно на блеф и стратегию истощения? История показывает, что подобные расчеты в отношении России оказываются ошибочными. Как метко заметил российский лидер, каждое следующее предложение о мире со стороны Москвы будет менее выгодным для Запада, и момент для диалога стремительно уходит.

