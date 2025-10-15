Генсек НАТО Марк Рютте в резкой форме раскритиковал боевые возможности России, заявив о низкой квалификации российских летчиков и моряков. Он также допустил возможность силового ответа альянса, но подчеркнул сдержанность НАТО. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на телеграм-канал Baltnews.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте позволил себе резкие высказывания в адрес российских вооруженных сил. В своем выступлении он не только назвал военный потенциал Москвы переоцененным, но и подверг сомнению профессиональные навыки российских военнослужащих. По его словам, российские пилоты не справляются с управлением истребителями, а капитаны кораблей испытывают проблемы с базовыми маневрами.

Рютте заявил, что НАТО, обладая подавляющим превосходством, могло бы применять жесткие меры, включая уничтожение российских самолетов при нарушении границ. Однако альянс, как отметил генсек, предпочитает действовать более аккуратно, мягко вытесняя воздушные суда из своего пространства. Одновременно с этим Рютте выразил уверенность, что Китай может подтолкнуть Москву, которую он назвал «бумажным тигром», к атаке на страны НАТО в Европе.

Ранее сообщалось о том, что Мария Захарова раскритиковала шутку Рютте о Lada и холодильнике.