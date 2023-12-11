Эксперт: Зеленский будет требовать от Байдена гарантий личной безопасности

Владимир Зеленский отправиться в США уговаривать сенат о предоставлении военной и финансовой помощи, но более важным для него будет обсуждение гарантий собственной безопасности, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Зеленского сейчас больше волнуют не последние коврижки, которые можно отщипнуть, а собственная судьба, гарантии того, что он останется жив и ему будут обеспечены приличные условия после того, как он будет свергнут или переизбран», – отметил эксперт.

При этом Мартынов отметил, что президент США Джо Байден стал заложником своей украинской политики и теперь не знает, как ему избавиться от «тонущей украинской лодки». Вероятно, Зеленского будут уговаривать пойти на уступки.

Байден пригласил Зеленского выступить 12 декабря на встрече со всем составом американского сената, чтобы убедить его продолжить помощь Украине. Американские конгрессмены отказываются рассматривать украинский вопрос, пока не будет решена проблема с собственными мигрантами.