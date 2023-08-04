Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на крыше зданий энергоблоков Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли мины на крыше реакторных зданий Запорожской АЭС. Об этом организация со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси сообщила в пятницу, 4 августа.

Отмечается, что сотрудникам агентства предоставили доступ к объектам накануне во второй половине дня. Так в заявлении отмечается, что группа МАГАТЭ продолжит отправлять запросы на посещение необходимых объектов.

«Эксперты Международного агентства по атомной энергии не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах реакторных зданий третьего и четвертого энергоблоков, а также в турбинном зале», – говорится в заявлении.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, который с октября 2022 года контролируется российской армией. ВСУ регулярно устраивают провокации вокруг станции, обстреливая город и близлежащие территории объекта.

Эксперты МАГАТЭ начали работать на Запорожской атомной электростанции в сентябре 2022 года. Несколько раз Гросси посещал станцию, где встречался с советником генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренатом Карчаа.

В конце июля специалисты МАГАТЭ сообщили об обнаружении противопехотных мин между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС. Эти боеприпасы на несут угрозы ядерной безопасности. Тогда же эксперты агентства сообщили, что сотрудники станции не имеют доступ к этим минам.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о якобы готовящейся провокации со стороны России на Запорожской АЭС. Тогда он призвал весь мир обратить внимание на его заявления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова украинского лидера очередным враньем.