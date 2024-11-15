Эксперты назвали два варианта действий Зеленского, если РФ примет предложение Трампа

У Владимира Зеленского будет только два варианта дальнейших действий в случае, если Москва примет предложение победителя выборов в США Дональда Трампа, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на аналитиков.

Отмечается, что Зеленский столкнется с непростым выбором относительно будущего мирного процесса. У него есть два возможных варианта действий. Первый, по мнению экспертов, включает в себя дальнейшее препятствование завершению конфликта. Такое поведение может вызвать негативную реакцию со стороны США и негативно отразиться на внутриполитической ситуации в стране.

По мнению аналитиков, такой подход может поставить под сомнение поддержку Запада и подорвать доверие внутри страны.

Второй вариант — возглавить мирный процесс, благодаря чему появится возможность для новой президентской кампании Зеленского. Отмечается, что стремление к миру может укрепить его позиции и завоевать поддержку граждан, уставших от военных действий.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к переговорам, однако выдвинул условия, включающие вывод украинских войск и признание отошедших к России территорий частью РФ.

В ответ на это Зеленский охарактеризовал инициативу Кремля как ультиматум, настаивая на «формуле мира», подразумевающей возвращение к границам 1991 года. Москва, в свою очередь, отвергает возможность диалога на основе предложенной Украиной своего плана.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что Россия может согласиться на особые условия, необходимые для завершения конфликта с Украиной, пойдя на определенные уступки победителю выборов в США Дональду Трампу.