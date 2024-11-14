Россия может согласиться на особые условия, необходимые для завершения конфликта с Украиной, пойдя на уступки победителю выборов в США Дональду Трампу. Таким мнением в своей колонке для The Financial Times поделилась бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

По ее словам, в числе компромиссов обсуждается возможность вступления Украины в НАТО, но только при условии проработки данного вопроса на неопределенный срок. Российская сторона, пишет Геттемюллер, также готова возобновить переговоры по контролю над ядерным вооружением, что может существенно изменить стратегическую архитектуру безопасности в мире.

По мнению экс-замгенсека НАТО, в рамках уступок возможна формулировка, которая послужит основой для прекращения огня на Украине. В качестве примера она рекомендовала использовать описание статуса Западной Германии после Второй мировой войны, где «территориальная целостность Германии была сохранена, и отделение Федеративной Республики Германии от восточных регионов не рассматривалось как окончательное».

«Хотя раздел может длиться долго, его никогда не следует принимать как постоянный», — отметила Геттемюллер.

Также экс-политик отметила, что возобновление переговоров по стратегическому оружию, хотя и может показаться значительной уступкой, но не будет являться таковой для России. По мнению Геттемюллер, этот шаг может укрепить позиции РФ на международной арене.

По мнению экс-замгенсека НАТО, важно, чтобы Трамп имел ресурс, позволяющий избежать поражения на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. В этом контексте Путин, по мнению Геттемюллер, готов к разумным компромиссам, но не желает полностью идти на уступки и какие-либо размены.

Россия по-прежнему выступает против вступления Украины в НАТО. Владимир Зеленский, в свою очередь, продолжает отвергать предложения о компромиссах в вопросах безопасности. Напротив, он указывает на необходимость получения гарантий безопасности, оставляя второстепенные вопросы на более поздний срок.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, будучи вовлеченными в конфликт на Украине, имеют возможность оперативно его завершить.