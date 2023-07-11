Эксперты рассказали об ожидаемых итогах предстоящего саммита НАТО в Литве

По мнению экспертов, саммит Североатлантического альянса в столице Литвы будет наиболее неожиданным и сложным, однако известно одно - Украина не станет членом НАТО. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По словам политолога Дмитрия Журавлева, то, что Незалежную на нем не включат в альянс, было понятно с самого начала. Причина этого в риске начала ядерной войны. В связи с этим итогом саммита станет набор деклараций и решения по поставкам вооружения Киеву.

По мнению политконсультанта Анатолия Вассермана, Украине категорически откажут во вступлении в НАТО, однако предоставят все виды помощи для противостояния с Россией. Кроме того, маловероятно и предоставление гарантий безопасности по «израильскому сценарию».