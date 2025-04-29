Эксперты: Трамп демонстрирует реалистичное понимание конфликта на Украине

Дональд Трамп находится на посту президента США уже 100 дней. Все это время, считают эксперты, американский лидер демонстрировал реалистичное понимание ситуации на Украине.

При этом он стремится добиться быстрых успехов, вместо того чтобы искать долгосрочные мирные решения, сообщает РИА Новости.

29 апреля будет 100 дней, как Трамп повторно вступил в должность главы государства. В ходе президентской кампании 2024 года он заявлял, что закончит войну на Украине за 24 часа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, сказал, что конфликт на Украине очень сложная проблема, которую нельзя решить за один день.

Позднее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что цель новой администрации – завершить украинский конфликт.

Ранее Трамп рассказал, что попросил у него Зеленский на встрече в Ватикане.