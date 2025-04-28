Трамп рассказал, что попросил у него Зеленский на встрече в Ватикане
Стало известно, о чем Зеленский просил Трамп в Ватикане
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил больше оружия, заявил в интервью журналистам пула Белого дома президент США Дональд Трамп.
При этом американский президент добавил, что Зеленский уже три года говорит, что ему нужно больше оружия.
Напомним, встреча политиков состоялась в субботу, 26 апреля перед церемонией похорон папы Римского Франциска. Разговор двух лидеров продолжался всего 15 минут.
Глава киевского режима позднее сказал, что успел обсудить с Трампом многие вопросы и поблагодарил его.
Также Трамп отметил, что хочет посмотреть, что будет происходить со стороны России.
Ранее сообщалось о том, что Трамп попросил Макрона удалиться перед разговором с Зеленским.