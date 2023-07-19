Экспорт грузинского вина в Россию вырос в первой половине 2023 года

Грузия экспортировала в Россию почти 40% вина в первом полугодии 2023 года, следует из данных, опубликованных Национальной службой статистики Грузии. Согласно им, ввоз грузинских напитков вырос на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Таким образом, в первой половине 2023 года в Россию было завезено 29,991 тысяч тонн вина на сумму 81,8 млн долларов. В первом полугодии 2022 года такие показатели составляли 21,497 тысяч тонн, а сумма экспорта составила 57,8 млн долларов.

Общий показатель объема экспорта товаров в России в виде вина вырос почти на 40%.

Кроме вина, Грузия экспортировала в РФ порядка 3,7 тысяч легковых автомобилей. Это в два раза превышает показатель 2022 года. Также 36,2 тысяч тонн ферросплавов были проданы России в первом полугодии 2023 года. Этот показатель сократился на 12,2%.

Из данных Национальной службы статистики Грузии следует, что страна увеличила экспорт минеральной воды в Россию. Объемы поставки этой продукции выросли и составили в общей сложности 100 тысяч тонн.

В первом квартале 2023 года Россия импортировала в Грузию товаров на сумму 927,2 млн долларов. Треть – составляют нефть и нефтепродукты. Также в два раза выросли поставки из России нефтяного газа и углеводородов. 85,8 тысяч тонн составил импорт российского зерна. Таким образом, он вырос на 11,1%.