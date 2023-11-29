Экстрасенс Миронова пояснила смысл падения рождественской елки в Вашингтоне

По словам ясновидящей Дарьи Мироновой, падение рождественской елки во время выступления американского лидера Джо Байдена в столице США является знаком высших сил, намекающим о конце эпохи его правления. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что Байдену повезло, что елка упала не прямо на него.

По мнению экстрасенса, падение символа Рождества и вечной жизни является предзнаменованием для США со стороны высших сил, что эпохе пора смениться.