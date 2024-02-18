На русское оружие, находящееся в арсеналах Колумбии, Киев может не рассчитывать. Как подчеркнул колумбийский президент Густаво Петро, побывавший накануне в Белом доме и поговоривший с американским коллегой Джо Байденом, несмотря на увещевания Вашингтона, страна не изменит своего решения и не станет отправлять на Украину военную технику без согласия РФ.

Как отмечают колумбийские СМИ, Байден так и смог уговорить Петро в обратном. Последний же своем заявлении отметил, Богота не передаст Украине ничего, что может быть использовано украинскими военными в вооруженном конфликте в Россией.

Отметив, говоря о поставках военной техники, на которой настаивали США, речь идет прежде всего о закупленных прежними колумбийскими властями в России вертолетах. Впрочем, у данной латиноамериканской страны есть и иная военная техника, причем даже еще советского производства.

Тут нельзя не вспомнить недавнее стремление соседнего Эквадора поставить имеющуюся у него российскую технику в США, с последующей отправкой на Украину. После того, как Роспотребнадзор чудесным образом обнаружил у местных бананах муху-паразита и прикрыл экспорт продукции на российские прилавки, эквадорские власти в миг стали сговорчивее и скрутили Вашингтону с Киевом большую фигу, отказавшись накачивать ВСУ вооружениями и ссориться с Москвой.