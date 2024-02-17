Эквадорский президент получил по бананам: Россия показала миру, как должны работать санкции

Вот, что банановое эмбарго животворящее делает, могут теперь с гордостью говорить граждане России.

Стремление нового президента Эквадора Даниэля Нобоа прогнуться перед США и отправить туда без разрешения Москвы российскую военную технику (после Вашингтон собирался ее отправить на Украину) аукнулось экономике страны многомиллионными убытками.

Роспотребнадзор скоропостижно нашел в эквадорских бананах паразит муху-горбатку и ввел на них эмбарго. И банановый рай для взбрыкнувшего латиноамериканского государства закончился.

И вот итог: не прошло и пары недель, как официальный Кито отправился в Москву с поклоном договариваться. Специальная делегация Эквадора слезно заявила, не станет передавать российское оружие США, даже и в мыслях больше не будет держать подобное. После чего Москва пообещала снять запрет на ввоз в РФ эквадорских бананов. Кстати, экспорт в Россию бананов, шутка ли, составляет порядка 30% экспорта этой латиноамериканской страны.

«Россия является второй страной для Эквадора, куда они поставляют свои бананы. И в прошлом году было заключено контрактов с эквадорскими поставщиками на 690 миллионов долларов, а техника американская, которая якобы придёт взамен российской, стоит всего лишь 200 млн. Вот нетрудная арифметическая задачка на сравнение», — считает обозреватель издания «Царьград» Игорь Пшеничников, его комментарий приводится в соцсетях.

Таким образом, Россия в очередной раз показала, как на самом деле должны работать санкции. То же, как мы помним, было и с Турцией. Анкара, которая на официальном уровне отказалась извиняться за сбитого российского летчика Пешкова в Сирии, получила джентельменский набор российских рестрикций в виде пустых пляжей и эмбарго на турецкие помидоры-овощи. Не прошло и года, как президент Эрдоган отправился в Москву извиняться-договариваться с президентом Путиным.

Ранее стало известно, на какие страны могут заменить Эквадор по части поставок бананов.