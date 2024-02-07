Экономист Жильцова: страны Азии заменят Эквадор в поставках бананов в Россию

Страны в Юго-Восточной Азии могут стать хорошей альтернативой Эквадору, который поставил небезопасные бананы в Россию и попал под ограничения. Об этом «Газете.ру» рассказала экономист Ольга Жильцова.

Доцент Финансового университета при правительстве Ольга Жильцова отметила, что в России не ожидают дефицит бананов. Причина проста: Эквадор с легкостью заменят другие поставщики. Например, Индия и Вьетнам.

«Последние несколько лет лидером на рынке по поставке бананов действительно был Эквадор, но если вспомнить времена 10-20-летней давности, то Вьетнам лидировал на рынке бананов, в том числе и сейчас можно найти на прилавках вьетнамские сушеные бананы», — сказала Жильцова.

Несмотря на возобновления поставок бананов в России могут измениться лишь цены на них. Первое время их, возможно, повысят. Причина в изменения схемы логистики, которая приведет к новым затратам. По словам эксперта, цены снизят спустя 4-5 месяцев после включения в торговлю нового партнера.

Напомним, 5 февраля Россия запретила поставки бананов из Эквадора. Россельхознадзор нашел нарушения со стороны поставщика: в бананах нашли опасных вредителей. Сейчас Эквадор пытается убедить бывшего торгового партнера снять ограничения.

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