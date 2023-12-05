El Mundo: паралич на фронте привел Украину к началу боевых действий в ее тылу

Катастрофа на фронте привела к тому, что началась баталия за место украинского президента.

Испанская газета отметила, что еще в первой половине этого года среди украинской элиты считали, что проводить выборы в стране во время текущего конфликта пагубно для ситуации. Но, после поражений ВСУ, очень многие поменяли свою точку зрения, и захотели все-таки провести выборы.

«Несколько кандидатов на смену Владимиру Зеленскому начинают предпринимать шаги, чтобы заставить его созвать их, несмотря на войну», - указали журналисты.

Они назвали ключевым претендентом на верховную власть в стране Алексея Арестовича, бывшего советника офиса главы государства. Вторым – Виталия Кличко, киевского градоначальника и в прошлом известного боксера. Еще одним кандидатом в национальные лидеры может стать Валерий Залужный, верховный главнокомандующий.