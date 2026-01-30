Электромагнитный щит» Калининграда: почему американский журнал считает систему «Тобол» угрозой для GPS и Starlink

Обозреватель Брэндон Вайхерт отмечает, что «Тобол», вероятно, причастен к масштабным помехам GPS-сигналу в странах Балтии. По его мнению, стационарный комплекс, элементы которого видны на спутниковых снимках, может создавать «электромагнитные заграждения», нарушая работу навигации. Автор также выдвигает предположение, что «Тобол» является частью более обширной сети подавления сигналов, которую он называет «Великим балтийским глушителем». В публикации отдельно рассматривается воздействие на систему Starlink. Как замечает обозреватель, влияние оказывается не на спутник, а на пользовательский терминал, что в военных условиях может снизить точность высокоточного оружия. Вайхерт заключает, что подобные российские системы представляют серьезную угрозу и в случае конфликта могут привести к реальным поражениям сил США.