Бывший президент РФ Борис Ельцин обращался к американскому коллеге Биллу Клинтону с неожиданной просьбой. Как пишет Der Spiegel, речь шла про содействие Москвы по вопросам безопасности Европы.

Издание опубликовало материал с выдержками историка из Потсдамского университета Бастиана Маттео Скьянны. По его словам, в 1999 году Ельцин обратился к Клинтону с просьбой передать Европу под заботливое крыло России. Как тогда считал глава РФ, это помогло бы повысить безопасность европейцев и сохранило бы мир.

Тогда Клинтон отметил, что населению Европы «это вряд ли понравится».

«Не всем. Но я европеец. Я живу в Москве. Москва находится в Европе, и мне это нравится. Вы можете взять на себя все остальные государства и заботиться об их безопасности. Я возьму Европу и обеспечу ее безопасность. Так что не я лично. А вот Россия... Билл, я серьезно», — сказал только Ельцин.

Напомним, что архив нацбезопасности США рассекретил ряд исторических документов. Многие касались отношения НАТО с РФ. Обнародовали и стенограммы разговоров Ельцина с Клинтоном в разные годы правления. Как выяснилось, уже в 1997 году Ельцин был обеспокоен вероятностью прогибания Украины под альянс.

Ранее сообщалось, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат.