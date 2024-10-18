Путин: НАТО воюет с Россией руками украинских солдат
Фото: [официальный сайт президента России]
Североатлантический альянс используя украинских солдат воюет с Россией, а Киев ему в этом потакает. Как сообщает ТАСС, об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с главами СМИ стран БРИКС.
«НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств», — заявил глава государства.
Ранее экс-советник президента США заявил, что Россия вправе считать НАТО союзником Украины, куда страны Запада в большом количестве поставляют различное вооружение, а также предложил вариант завершения продолжающейся конфронтации.