Эпичные кадры задержания главы азербайджанской диаспоры на Урале распространились в Сети

На записи видно, как водитель Шыхлински попытался скрыться на элитном автомобиле «Гелендваген», сдавая назад и пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов.

Информация о том, что заместителя Шыхлински тоже задержали, не соответствует действительности. В комментарии «Коммерсанту» Мутвалы Шыхлински — его заместитель, сообщил, что во время движения их автомобиля на встречу выехало несколько автозаков, которые остановили движение.

По его словам, люди из них «начали ломать окна и просить выйти». Заместитель главы СОНК сообщил, что Шыхлински увезли в отделение Следственного комитета России (СКР) — он подозревается в преступлениях, организованных этнической ОПГ в период с 2001 по 2011 годы в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что суд арестовал пятого фигуранта дела о преступлениях ОПГ в Екатеринбурге.