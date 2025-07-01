Суд арестовал еще одного фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте Ахлимана Гянджиева — пятого подозреваемого по делу об организации и участии в преступной группировке, передает РИА Новости.

Таким образом, Гянджиева отправили под арест до 19 июля.

27 июня в Екатеринбурге произошли масштабные задержания, которые оказались не только внутренним российским делом, но и вызвали широкий международный резонанс.

В результате операции правоохранительных органов были задержаны более 50 уроженцев Азербайджана, которые подозреваются в причастности к серии убийств, покушений и криминальных преступлениях, связанных с этнической ОПГ.

Задержания прошли в кафе «Каспий» и торговом центре (ТЦ) «Баку Плаза». Известно, что двое подозреваемых скончались на месте проведения операции — это Зияддин Сафаров (умер от инсульта) и Гусейн Сафаров (от эмболии). Их родственники утверждают, что силовики якобы убили мужчин, однако следствие эти обвинения отвергло.

В ходе продолжающихся расследований также были задержаны Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы, которые обвиняются в организации убийства Юниса Пашаева в 2001 году. По версии следствия, он отказался выплачивать «крышу». Также расследуются дела об убийстве бизнесмена Икрама Гаджиева в 2011 году и покушении на Фехруза Ширинова.

Исторически кафе «Каспий» являлось штаб-квартирой этнической ОПГ. Там неоднократно происходили криминальные столкновения — в 2014 и 2022 годах кафе становилось местом «бандитских стрелок».

Задержания выходцев Азербайджана на Урале вызвали бурную реакцию у Баку. В связи с этим власти республики отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, потребовав расследования смерти своих граждан.

Кроме того, в Баку прошли обыски в офисе Sputnik Азербайджан, в рамках которых также были задержаны семь сотрудников российского СМИ. Как ранее стало известно, суд в Баку арестовал главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Ранее сообщалось, что Украина добавила российских журналистов Sputnik Азербайджан в «Миротворец».