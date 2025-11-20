Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на заявление депутата парламента Молдавии, связавшего творчество Александра Пушкина с появлением ЛГБТ* в стране. Дипломат охарактеризовала подобные нападки как проявление шизофрении и русофобии, ведущей к утрате здравого смысла.

Во время обсуждения в молдавском парламенте законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры депутат Михай Друцэ допустил скандальное высказывание. Он заявил, что представители ЛГБТ*-сообщества появились в Молдавии вместе с Российской империей и лично с приездом Александра Пушкина.

Мария Захарова в ходе брифинга дала резкую оценку этим словам. Она назвала подобные заявления не просто русофобией, а настоящей манией и шизофренией. По мнению официального представителя МИД, отказ от русской культуры закономерно ведет к утрате адекватности и здравого смысла. Захарова подчеркнула, что нападки на великого русского поэта достигли такого уровня абсурда, что напоминают сценарий для детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Дипломат также обратила внимание на процедуру закрытия Русского дома в Кишиневе. Она заявила, что решение принимается по отработанной западной методичке без предоставления каких-либо доказательств деструктивной деятельности учреждения. Сами молдавские парламентарии, по словам Захаровой, признают, что системный мониторинг работы центра не проводился, что свидетельствует о политической ангажированности этого шага.

