Эрдоган анонсировал новый этап отношений с США на встрече с Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о наступлении нового этапа отношений между его страной и США в ходе встречи с Джо Байденом. Анонс состоялся на минувшем саммите НАТО. О заявлении Эрдогана сообщает Haber7 .

Президенты провели переговоры, одной из главной тем которых стала перспектива поставки F-16 Турции. На данный момент эту сделку еще не одобрил Конгресс, но переде саммитом Эрдоган провел переговоры с Байденом по телефону.

Эрдоган заявил, что пришло время для консультаций на президентском уровне «в рамках стратегического механизма» и дополнил, что смотрит на эту встречу, как на первый шаг на пути к этому. О прошлых переговорах Эрдоган отозвался, как о разминке.

Напоследок президент Турции пожелал Байдену успешной подготовки к выборам, на что американский лидер ответил, что ожидает совместной работы и в следующие 5 лет.