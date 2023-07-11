Эрдоган и Байден провели переговоры в Вильнюсе
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Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщил телеканал A Haber.
По информации источника, во время переговоров с Байденом турецкий лидер отметил, что встреча с американским коллегой стала «первым шагом» в вопросе консультаций с США в рамках стратегического механизма на уровне глав государств.
Также Эрдоган выразил Байдену благодарность за телефонный звонок, который тот совершил после победы турецкого лидера на выборах президента.
Телеканал A Haber отмечает, что на встрече Эрдогана и Байдена присутствовали глава турецкого МИДа Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, а также руководитель национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.
Саммит НАТО в Вильнюсе стартовал 11 июля. Он продлится до 12 июля. США и НАТО являются членами Североатлантического альянса. Всего в него входит 31 государство.
В апреле 2023 года членом НАТО стала Финляндия, которая подавала заявку на вступление вместе со Швецией. Ранее против членства Швеции в альянсе выступала Турция.
Позиция Стамбула по отношению к Стокгольму была связана с тем, что шведские власти укрывали в стране курдских террористов. Также отношения между странами «подрывали» акции протеста в столице Швеции с поджогом Корана.