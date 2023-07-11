Эрдоган и Байден провели переговоры в Вильнюсе

Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщил телеканал A Haber.

По информации источника, во время переговоров с Байденом турецкий лидер отметил, что встреча с американским коллегой стала «первым шагом» в вопросе консультаций с США в рамках стратегического механизма на уровне глав государств.

Также Эрдоган выразил Байдену благодарность за телефонный звонок, который тот совершил после победы турецкого лидера на выборах президента.

Телеканал A Haber отмечает, что на встрече Эрдогана и Байдена присутствовали глава турецкого МИДа Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, а также руководитель национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

Саммит НАТО в Вильнюсе стартовал 11 июля. Он продлится до 12 июля. США и НАТО являются членами Североатлантического альянса. Всего в него входит 31 государство.

В апреле 2023 года членом НАТО стала Финляндия, которая подавала заявку на вступление вместе со Швецией. Ранее против членства Швеции в альянсе выступала Турция.

Позиция Стамбула по отношению к Стокгольму была связана с тем, что шведские власти укрывали в стране курдских террористов. Также отношения между странами «подрывали» акции протеста в столице Швеции с поджогом Корана.