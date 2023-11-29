Эрдоган назвал израильского премьера «мясником» Газы

Турецкий президент заявил, что у правительства Израиля теперь останется репутация людей, разрушивших множество мирных зданий и убивших большое количество гражданских людей.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Беньямин Нетаньяху и его кабинет министров войдут в историю как люди, которые совершали геноцид в отношении двух миллионов человек. Они лишали их базовых благ, таких как вода, еда и электричество.

«Они сожгли и разрушили Газу. Они совершили всевозможные зверства… Нетаньяху и его сторонники уже вписали свое имя в историю как «мясники» Газы», - указал он во время выступления в турецком парламенте.

Слова лидера Турции привели РИА Новости. Он также добавил, что на территории сектора Газа были разрушены две трети зданий, а также стерты с лица земли ряд школ и больниц.