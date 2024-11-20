По мнению экспертов, действия президента США Джо Байдена могут быть направлены на предотвращение попыток Дональда Трампа наладить переговоры по мирному урегулированию конфликта. Отмечается, что на фоне этих событий Трамп, вероятно, выразит недовольство решением Байдена.

Некоторые аналитики считают, что это решение является ответом американского «глубинного государства» на растущую риторику Трампа, который в последнее время акцентирует внимание на необходимости мирных переговоров. В данной ситуации американская демократия воспринимается некоторыми как иллюзия, прикрывающая более глубинные, фашистские тенденции.

Согласно сообщениям украинских СМИ, уже первый удар ATACMS по российской территории произошел 19 ноября. Министерство обороны России подтвердило, что был нанесен удар по Брянской области.

Ранее газета Times раскрыла, сколько ракет ATACMS есть у Украины.