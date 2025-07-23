Эрдоган не планирует встречаться с российской и украинской делегациями в Стамбуле

В Стамбуле 23 июля ожидается начало третьего раунда переговоров между представителями России и Украины. Однако, как стало известно РИА Новости, эта встреча не внесена в официальный график турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По предварительным данным, переговоры между Москвой и Киевом намечены на 19:00 мск во дворце Чираган, но точные детали еще уточняются. Российская делегация официально еще не подтвердила свое участие.

В этот же день Эрдоган будет занят внутренними делами — он проведет совещание с членами правящей Партии справедливости и развития, а также выступит перед выпускниками полицейской академии в Анкаре.

Напомним, 16 мая и 2 июня в Стамбуле уже прошли два раунда переговоров между Россией и Украиной, посвященные урегулированию конфликта. Тогда российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров между Москвой и Киевом привлекает внимание международных СМИ.