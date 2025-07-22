Третий раунд переговоров России и Украины привлекает внимание прессы со всего мира

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной, который пройдет в Стамбуле, привлек внимание мировых СМИ. Об этом сообщило РИА Новости.

Стамбул вновь становится центром международной дипломатии — здесь ожидается третий раунд переговоров между Россией и Украиной. По данным информированных источников, встреча может состояться в среду вечером, хотя точное время и дата пока уточняются. Турецкая сторона будет представлена на высоком уровне, включая главу МИД, представителей разведки и военного ведомства.

Предыдущие переговоры в Стамбуле привели к обмену пленными и передаче тел погибших, а также к обмену проектами меморандумов по урегулированию конфликта. На этот раз интерес со стороны международных СМИ особенно высок — журналисты со всего мира готовятся освещать событие.

Ранее американский историк сообщил, что Зеленский согласился на переговоры после конфликта с Трампом.