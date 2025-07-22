Третий раунд переговоров России и Украины привлекает внимание прессы со всего мира
Мировые СМИ готовятся к новому раунду переговоров России и Украины в Стамбуле
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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной, который пройдет в Стамбуле, привлек внимание мировых СМИ. Об этом сообщило РИА Новости.
Стамбул вновь становится центром международной дипломатии — здесь ожидается третий раунд переговоров между Россией и Украиной. По данным информированных источников, встреча может состояться в среду вечером, хотя точное время и дата пока уточняются. Турецкая сторона будет представлена на высоком уровне, включая главу МИД, представителей разведки и военного ведомства.
Предыдущие переговоры в Стамбуле привели к обмену пленными и передаче тел погибших, а также к обмену проектами меморандумов по урегулированию конфликта. На этот раз интерес со стороны международных СМИ особенно высок — журналисты со всего мира готовятся освещать событие.
Ранее американский историк сообщил, что Зеленский согласился на переговоры после конфликта с Трампом.