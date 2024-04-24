Эрдоган обозвал премьера Израиля Нетаньяху Гитлером нашего времени
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко высказался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. За продолжающуюся в секторе Газа военную операцию политик сравнил последнего с создателем Третьего Рейха Адольфом Гитлером.
Как передает телеканал TRT, Эрдоган пообещал активнее информировать международное сообщество о творимых Израилем зверствах в Газе.
«Пусть все поймут, что Нетаньяху — это Гитлер нашего времени и его сообщники не смогут избежать ответственности. Рано или поздно справедливость восторжествует если не в суде, то перед лицом истории», — цитирует Эрдогана телеканал.
Эрдоган также осудил израильского премьера за «массовые убийства» мирных палестинцев в секторе Газа, призвав Нетаньяху к ответственности за «попытки полного уничтожения палестинского анклава».
Ранее эксперт предупреждал о страшных последствиях войны между Израилем и Палестиной.