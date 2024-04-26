Эрдоган отказался лететь в США на 9 мая

Как сообщает РИА Новости со ссылкой официального представителя МИД Турции Онджю Кечели, Эрдоган планировал прибыть в Вашингтон 9 мая, но стороны не смогли согласовать сроки поездки. И теперь визит президента Турции перенесен на более позднее время.

«Запланированный на 9 мая визит господина президента (Тайипа Эрдогана ) в США был перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках», — заявил он.

При этом, как добавил Качели, диалог между Турцией и США на высоком уровне будет продолжен ыв конструктивном ключе.

Ранее мы писали, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко высказался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. За продолжающуюся в секторе Газа военную операцию политик сравнил последнего с создателем Третьего Рейха Адольфом Гитлером.