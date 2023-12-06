Эрдоган отправится в Грецию с «историческим» визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг прилетит в Грецию с визитом, призванным вывести исторически неспокойных соседей на более конструктивный путь, пишет The Associated Press.

Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис проведут совместные переговоры и подпишут ряд сделок о сотрудничестве.

После нескольких лет напряженности и угрозы военной конфронтации Анкара и Афины стремятся восстановить доверие друг к другу.

Эрдоган и Мицотакис, переизбранные в этом году, сосредоточили свое внимание на экономике: Греция переживает скачок роста после десятилетия финансовых потрясений, а Турция борется с непосильной инфляцией.

«Конечно, у нас есть разногласия, и есть глубокие вопросы, которые невозможно решить сразу. Но есть вопросы, которые могут быть решены немедленно и могут расширить основу для сотрудничества», – сказал Эрдоган.

Улучшение отношений с Грецией также должно помочь Турции восстановить напряженные отношения с Европейским союзом и другими западными союзниками.