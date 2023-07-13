Эрдоган планирует обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным покупку самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Об этом турецкий лидер заявил в четверг, 13 июля, журналистам.

По его словам, на покупку самолетов и вертолетов власти Турции выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир (более 3,8 млн долларов). Слова Эрдогана приводят РИА Новости.

«Даст Бог, мы рассчитываем, что при личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий, так как они очень существенно влияют на тушение пожаров», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата поездки Путина в Турцию еше неизвестна. О том, что визит российского лидера в Турцию планируется, сообщил сам Эрдоган на полях саммита НАТО, который проходил с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Турецкий президент сообщил, что Путина ожидают в августе.

Один из самых популярных российских самолетов-амфибий Бе-200 «Альтаир» разработан ТАНТК имени Г. М. Бериева. МЧС РФ регулярно используют эти воздушные суда для тушения лесных пожаров в регионах.

9 июля известно, что в турецкой провинции Мугла и в районе Мармариса произошло четыре пожара. Для ликвидации возгораний используется пожарная авиация.

В 2021 году Россия помогала Турции в тушении пожаров. Власти РФ направили для этих целей пожарные самолеты ИЛ-76 и пожарные вертолеты Ми-8.